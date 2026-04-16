İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran ile direniş (Hizbullah), ister savaşta ister ateşkeste olsun bir bütündür

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ateşkes görüşmelerinde silahsızlandırılması gündeme gelen Hizbullah’ın İran’la bir bütün olduğunu söyledi. Tahran-Washington ateşkesinin Lübnan’ı da kapsadığını, ABD’nin anlaşmaya uyması gerektiğini belirtti.

Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran Meclis Başkanı, "Lübnan’da kapsamlı bir ateşkesin tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi, Hizbullah’ın direnişi ve kararlı mücadelesi ile direniş ekseninin birlik içinde olmasının bir sonucu olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Lübnan'ı da kapsayan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurgulayan Kalibaf, "Direniş (Hizbullah) ve İran, ister savaşta ister ateşkeste olsun, tek bir bütündür. ABD, 'Önce İsrail' hatasından geri adım atmalıdır." dedi.