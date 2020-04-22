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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 22.04.2020
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.05'te Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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