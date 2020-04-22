Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.05'te Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.