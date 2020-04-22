Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
98,592.17
Altın
1,694.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fatma nine ölen eşinden dolayı aldığı maaşla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Bolu'da yaşayan 87 yaşındaki Altuntaş, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaşıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulundu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 22.04.2020
Fatma nine ölen eşinden dolayı aldığı maaşla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Bolu

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Altuntaş, Bolu Emniyet Müdürlüğünü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini söyledi. 

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri Altuntaş'ın evine gitti.

Altuntaş, polis ekiplerine ölen eşinden dolayı aldığı 2 bin lira tutarındaki maaşıyla kampanyaya destek olmak istediğini belirtti. Bunun üzerine 2 bin lirayı teslim alan ekipler, parayı bankaya yatırarak dekontunu Altuntaş'a teslim etti.

Fatma Altuntaş, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olmak istediğini vurgulayarak "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın." dedi.

Altuntaş, kendisine yardımcı olan polis ekiplerini kiraz ve çilekler olgunlaştığında ikramda bulunmak üzere davet etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüsün dünya turizmine faturası ağırlaşıyor
İtalya'daki Türk vatandaşları Kovid-19 nedeniyle kayıp vermedi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 560 bini aştı
Çin'de 30, Güney Kore'de 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını AA'ya anlattı

Benzer haberler

Fatma nine ölen eşinden dolayı aldığı maaşla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Fatma nine ölen eşinden dolayı aldığı maaşla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

70 yaşındaki Hatice nine yetiştirdiği nohutları ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Konya'da bir hayırsever kentte görev yapan polislere yemek ikram etti

Bolu Valisi Ümit'ten karantina iddiasına yalanlama

Bolu Valisi Ümit'ten karantina iddiasına yalanlama
İstanbul'dan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

İstanbul'dan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu
Koronavirüsü yenen polis memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen polis memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu