Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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