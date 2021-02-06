Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.