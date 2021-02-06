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Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.02.2021
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."

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