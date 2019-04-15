Edremit Belediyesi'nde devir teslim
YSK tarafından, Van'ın Edremit ilçesinde HDP adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in KHK kapsamında olması nedeniyle başkanlık mazbatası en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı İsmail Say'a verildi.
Van
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Van'ın Edremit ilçesinde HDP adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in KHK kapsamında yer alması nedeniyle belediye başkanlığı mazbatası, en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı İsmail Say'a verildi.
İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Say, belediyede görevi, eski Belediye Başkan vekili ve Kaymakam Atıf Çiçekli'den devraldı.
Belediyenin konferans salonundaki törende konuşan Çiçekli, vatandaşı hizmetle buluşturmak için görev süresince ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.
İçişleri Bakanlığınca Edremit Belediyesi'ne 2,5 yıl önce başkan vekili olarak görevlendirildiğini anımsatan Çiçekli, "Bizler belediyeyi devraldığımızda ne yazık ki, çökmüş bir belediyeydi. Kamu personeli açısından da mali açıdan da çökmüştü." dedi.
Çiçekli, alnının akıyla yerine getirdiği görevi İsmail Say'a devretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Edremitlileri hizmetle buluşturma sürecinde çok ciddi tehditler oldu. Birkaç sefer suikast girişimi yaşadık. Elhamdülillah bizi Allah'ın koruduğuna, kimseden de korkmadığımızı, minnet etmediğimizi de ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü olduğu emniyetiyle, jandarmasıyla, korucusuyla, bütün kamu kurumları unsularıyla güçlü bir devlet olduğunu her fırsatta ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.
Edremit Belediye Başkanlığı görevine başlayan Say da belediye çalışmalarında bütün ilçeye hizmet etmeyi amaçladıklarını anlattı.
"Gönül isterdi ki, buraya seçilerek bu mazbatayı alıp karşınıza çıkmaktı. Ancak Allah'ın takdiri böyleymiş." ifadesini kullanan Say, şöyle konuştu:
"Biz, hem bize oy veren yüzde 42'lik dilimin ve oy vermeyen yüzde 58'lik kısmın da belediye başkanı olacağımızı ve bugün itibariyle belediye çalışmalarım sırasında AK Parti rozetiyle değil, belediye başkanı sıfatıyla tüm Edremit'in belediye başkanı olmayı kendimize hedef olarak koyduk. Kıymetli Kaymakamız belediye başkanı vekilimize de bu 2,5 yıllık görev sürecinde yapmış olduğu hizmetlerden, Edremit'i Van'ın incisi yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti'nin belediyecilik ilkelerini de esas alarak ve temiz bir çevre, temiz bir doğa ve insanla uyumlu bir belediyecilik yapacağımızı Allah'tan ümit ediyorum."
Konuşmaların ardından Çiçekli, Say'a, belediye başkanlığı mührünü teslim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.