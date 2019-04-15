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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 15.04.2019
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, Şaban Özdağ'ın kullandığı 33 RA 274 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Gökçen Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Hasan Özer yönetimindeki 33 SP 982 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Özdağ ve Şeref Özdağ ile Nefiye Cingöz hayatını kaybetti.

Yaralanan Rojhat Cingöz ile Hasan, Rahime, Selahattin, Ayşenur ile Yusuf Mirza Özer, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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