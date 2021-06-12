Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Salih Baran   | 12.06.2021
Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Edirne

Enstitüye ait lavanta tarlalarında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Lavanta tarlalarındaki vatandaşlardan kimi öz çekim yapıyor, kimi de buradaki objelerle fotoğraf çektiriyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'taki lavanta tarlasında konser, söyleşi gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Tarlayı ziyarete gelenler, alana kurulan stantlardan kadınlar ile yerel esnafın ürünlerinden satın alabiliyor.

Gün boyu müzik yayını yapılan tarlalarda bazı vatandaşlar şarkı söyleyerek bazıları da dans ederek müziğe eşlik ediyor.

Etkinlikler, 15 Haziran'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
Sırbistan, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onayladı
Dünya genelinde 2 milyar 330 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
'Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm'

Benzer haberler

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Edirne'de lavanta tarlaları fotoğraf stüdyolarını aratmıyor

Lavantalar arasında yoga yaparak güne başladılar

Mor renkli lavantalar üretici kadınlar için ek gelir kapısı oldu

Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle süslenen mahalle, misafirlerini bekliyor

Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle süslenen mahalle, misafirlerini bekliyor
Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor
Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı

Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı