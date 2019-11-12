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Edirne'de dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Cihan Demirci   | 12.11.2019
Edirne'de dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Edirne'de, gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.

Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

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