Edirne'de 15 Temmuz sergisi açıldı

EDİRNE

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Destanı Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği ve AA Edirne Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Selimiye Meydanı Fatih Sultan Mehmet heykeli çevresinde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği 40 fotoğraf yer alıyor.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, yaptığı açıklamada, Türk halkının direniş ve dirilişinin efsane fotoğraflarının halkın izlenimine sunulduğunu belirterek, bu tür hain girişimlerin, Türk milletinin kahraman duruşunun hafızalarda yenilenmesini ve genç nesillere aktarılmasını önemli bulduklarını söyledi.

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de iş birliği adına Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Fotoğraflarda satırlara yazarak anlatılamayacak çok şeyin yer aldığını aktaran Güner, "Fotoğraflar her bir şeyi çok iyi anlatıyor. Kahraman halkımızın elinde bir taş bile olmadan hainlere karşı nasıl direndiğini anlatan çok iyi fotoğraflarımız var. Bu topraklarda bu girişimleri Allah bizlere yaşatmasın. Tekrar denemeye çalışırlarsa da biz dimdik Türk halkı olarak tekrardan buradayız. Hainlere tekrardan en iyi şekilde cevabı vermeye hazırız. Allah bir daha bizlere bu tür şeyleri yaşatmasın inşallah." diye konuştu.

Serginin ardından aynı alanda Edirne Valiliği desteğiyle kurulan gönüllü memurlardan oluşan mehter takımı konser verdi.

"15 Temmuz Destanı Milli İradenin Yükselişi" sergisi hafta başına kadar gezilebilecek.

Muhabir: Cihan Demirci