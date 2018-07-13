Başkentte 'naylon fatura' operasyonu

İnşaat sektöründe kurulan paravan şirketler üzerinden düzenlediği naylon faturayı satarak devleti 2 milyar 250 bin lira zarara uğrattığı belirlenen mali müşavirin iş yerine baskın düzenlendi.

ANKARA

Başkentte, polis ekipleri, devleti 2 milyar 250 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen mali müşavirin iş yerine baskın düzenledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura satışı yaptığı belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilen mali müşavir E.B'nin Esat Caddesi'ndeki ofisine baskın düzenleyen ekipler, 2 milyar 250 bin lira değerinde naylon faturayla farklı firmalar adına düzenlenmiş alış satış belgeleri ve irsaliyeli fatura koçanları ele geçirdi.

Belgeler, mali polisin yanı sıra vergi müfettişlerince de tek tek incelendi.

Faturaların yüzde 5 komisyon karşılığı mali müşavir tarafından çeşitli firmalara satıldığı tespit edildi.

Firari E.B'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve naylon faturaları kullanan firmalar hakkında da inceleme yapılacağı öğrenildi.