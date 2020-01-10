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Edirne sınır hattında 3,5 yılda 1086 FETÖ'cü yakalandı

Edirne hudut hattında 3,5 yılda 1086 Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı.

Salih Baran   | 10.01.2020
Edirne sınır hattında 3,5 yılda 1086 FETÖ'cü yakalandı

Edirne

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı denedi.

Sınır hattında görev yapan 54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış, kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ üyesini sınırı geçemeden yakaladı.

Sınırdan kaçma girişiminde 2016 yılında 25, 2017 yılında 306, 2018 yılında 471, geçen yıl da 284 FETÖ üyesi yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında KHK ile meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyen olduğu belirlendi.

Yakalananların içinde örgütün önemli isimleri de var 

Darbe girişimi gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu da hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı.

Yanlarında bulunan çocuğun ağlamasıyla askerlerin fark etttiği 6 kişiyle gözaltına alınan Kumcu daha sonra tutuklandı.

Hudut askerlerinin yakaladıkları arasında yer alan, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükumetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da tutuklandı.

Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriye ekipleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın köyündeki askeri yasak bölgede aralarında bir eski komiserin de bulunduğu 4 FETÖ üyesini yakaladı.

Bu kaçak geçişi ise terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen zanlının organize ettiği belirlendi.

Diğer terör örgütleriyle beraber kaçıyorlar

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı ve tutuklandı.

Örgütün Kolombiya sorumlusu Yunus Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu "sivil imam" B.Ç. ile örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S, Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İpsala'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen kripto isimlerden eski Albay Mahmut Erel de jandarmadan kaçamadı. Erel, Ankara'da tutuklandı.

Yine sınırda yakalananlar arasında, görevinden ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı olduğu ve bir dönem HSYK'de tetkik hakimliği yaptığı anlaşılan E.Ş ile görevden ihraç edilen cezaevi müdürü H.K. de yer aldı.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta iki FETÖ'cü eski subayla, terör örgütü PKK üyesi bir kadın da yakalandı.

Maraton yalanı tutmadı

Sınırdan kaçma girişimlerini önleme çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, 27 Nisan 2019'da, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davadan ceza alan İ.H.T'yi, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan İ.H.T'nin yargılandığı FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay ceza aldığı ve dosyasının istinaf mahkemesinde beklediği tespit edildi. İfadesinde Edirne'ye düzenlenecek maratona katılmak üzere geldiğini ileri süren İ.H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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