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Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, kaybolduğu değerlendirilen 3 kişi aranıyor.

Zafer Akpınar   | 03.05.2019
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

Balıkesir

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve iki helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı. 

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaybolanlardan birinin, kaçışı organize ettiği tahmin ediliyor.


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