Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Düzce'deki arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Tayyib Hoşbaş   | 20.07.2019
Düzce'deki arama çalışmalarına ara verildi

Düzce

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve basın mensuplar ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle bölgeyi havadan gözlemledi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışması gün boyu sürdü. 

Esmahanım köyündeki Kaplan ailesinin evi ve çevresi ile Uğurlu ve Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalara ara verdi.

Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları inceleme sonrası, selde kaybolan Kaplan ailesinin, molozlarla dolan evlerinde mahsur kalma ihtimaline binaen yapının yıkımı için onay verdi.

Evin çatı kısmının yıkılmasının ardından ara verilen çalışma, 21 Temmuz Pazar günü yeniden başlatılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Düzce'deki arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'deki arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de yaralar sarılıyor

Düzce'deki selde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Devlet olarak vatandaşın yanındayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Devlet olarak vatandaşın yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek
Akçakoca'de selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi bulundu

Akçakoca'de selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi bulundu