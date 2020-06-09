Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Düzce
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin görme engelli olduğu, 2'sinin ise koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.