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Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

19 Nisan'da 4 askerin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Özcan Yıldırım   | 24.04.2019
Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Ankara

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan'da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını, PKK bölücü terör örgütü içindeki diğer hainleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.

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