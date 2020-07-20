Euro
7.86
Dolar
6.86
BIST 100
119,520.47
Altın
1,811.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi
logo
Türkiye

Doğu'nun 'kuş cenneti': Iğdır

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da, 276 kuş türü yaşıyor.

Hüseyin Yıldız   | 20.07.2020
Doğu'nun 'kuş cenneti': Iğdır Fotoğraf: Hüseyin Yıldız /AA

Iğdır

Bir tarafında Aras Nehri bir tarafında ise Aras Dağları bulunan Aras Vadisi, Doğu Anadolu'nun önemli kuş merkezleri arasında yer alıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinin de içinde bulunduğu vadideki çok sayıda sulak ve yeşil alan, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı ve Aras Kuş Cenneti gibi önemli fauna zengini alanları barındıran Aras Vadisi'ndeki kuş çeşitliliği, kuş bilimi açısından da bilim insanlarına büyük katkı sunuyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paleartktik bölgenin 4 önemli kuş göç yolundan ikisinin Türkiye'den geçtiğini, Iğdır'ın da bu göç yolunda yer aldığını söyledi.

Her yıl binlerce kuş bölgeye geliyor

Bölgenin yılın her ayında farklı kuşlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Çelik, "Her yıl farklı kuş türlerinden binlercesi buraya gelmekte. Özellikle Aras Havzası'nın beslediği topraklarda, habitatlarda farklı kuş türlerinden binlercesini görmek mümkün." dedi.

Düzenli olarak kuşların izlendiğini ve sayımların yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Burada bilimsel çalışmalar ışığında 276 kuş türü yayılış göstermekte. Önemli türler arasında yeşil arı kuşu, ak leylek türlerini görmek mümkün. Ağrı Dağı Milli Parkı'nın büyük bir kısmı da Iğdır sınırları içerisinde, milli park da faunaya önemli katkılar sağlamakta."

Ornitologların ve kuş fotoğrafçılarının da bu bölgeye geldiğini, alanla ilgili bilimsel ve hobi amaçlı çalışma yapanların da bölgeye gelebileceğini söyleyen Çelik, "Her yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında Aras Kuş İstasyonu'nda kuşlar halkalanmakta. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı gelmektedir. Kuş gözlemcilerini buraya davet ediyoruz, burası kuş anlamında çok zengin bir alandır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 647 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Doğu'nun 'kuş cenneti': Iğdır

Doğu'nun 'kuş cenneti': Iğdır