Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.

Mesut Varol   | 16.01.2021
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. 

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede, ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ancak mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esecek, görüş mesafesi iyi olacak.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 1, Bitlis'te 0 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir
Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada 'öncelik' tartışmaları sürüyor
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesini tavsiye etti

Benzer haberler

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

Van'da alınan önlemlerle Kovid-19 vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi

Bursa'da kar yağışı

Bursa'da kar yağışı

Doğu Anadolu kar yağışıyla beyaza büründü

Doğu Anadolu kar yağışıyla beyaza büründü
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor