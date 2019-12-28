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Doğu'da 3 ilde 456 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 456 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Özkan Bilgin,Yılmaz Kazandıoğlu,Sabri Yıldırım,Ahmet Okur   | 28.12.2019
Doğu'da 3 ilde 456 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 456 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak, Muradiye, Erciş ve Çaldıran'da 216 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray kara yolu bugün yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy ve 169 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Muş'ta iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yağış sonrası yolu ulaşıma kapanan 56 köyün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

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