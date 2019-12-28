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ATO Başkanı Baran: Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getireceğiz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Baran, 2020 yılında Ankara'nın ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, "Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.12.2019
ATO Başkanı Baran: Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getireceğiz

Ankara

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO'nun 2020 yılı programı ve bütçesi yılın son meclis toplantısında ele alındı.

Baran burada yaptığı konuşmada, 2020'de de tüm paydaşlarla iş birliği içinde sektörlerin sorunlarına çözüm arayarak, Ankara ekonomisini her alanda geliştirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Gelecek yıl başkentin ihracatını artırma çalışmalarına hız vereceklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak başta olmak üzere, Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünya ticaretinden daha fazla pay almayı arzu ediyoruz. Başkentin coğrafi işaret potansiyelinin belirlenmesi ve tanıtımı için gayret göstereceğiz. Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara tavası ve Ankara erkeç pastırması için Odamız tarafından tescil alınmıştı, Ankara keçisi tiftiği gibi yöresel bazı ürünler için de tescil çalışmalarına devam edeceğiz."

Gürsel Baran, ATO üyelerinin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için büyükelçiliklerle yaptıkları iş birliği çalışmalarını sürdüreceklerine dikkati çekerek, yurt dışı fuarlara katılımı teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Baran, Paris, Frankfurt, Berlin, Viyana, Londra, Roma ve Bakü'ye başlatılan direkt uçuşlara, ihracat potansiyeli yüksek yeni noktaların eklenmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Sağlık turizmi için yeni proje

Baran, sağlık turizmi alanındaki hizmet sağlayıcılarının uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, markalaşması, mevcut marka değerlerinin yükseltilmesi ve istihdamın artırılması için yeni projeler geliştirmeyi ve Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarını yeniden düzenlemeyi hedeflediklerini de belirtti.

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