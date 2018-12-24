Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kış etkisini gösterdi

Bingöl kent merkezi, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile Siirt'in Şirvan ilçesinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Fotoğraf: AA/Aydın Arık

DİYARBAKIR

Bingöl kent merkezi, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile Siirt'in Şirvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 56 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de gece başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde de belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi aştı.

Yaşamı olumsuz etkileyen kar çocukların ise yüzünü güldürdü. Kar topu oynayan çocuklar kardan adam yaparak eğlendi.

Şırnak

Şırnak merkezde mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap'ta 6, Uludere'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt

Siirt kent merkezinde de mevsimin ilk karı yağdı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı 3 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce yürütülen çalışmalarla yolların gün içerisinde açılmasının beklendiğini dile getiren Canpolat, ekiplerin kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı hazır bekletildiğini aktardı.

Öte yandan Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince Şirvan, Eruh, Pervari ve Eruh ilçelerinde yol temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Mardin

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde de kar etkili oldu. Üç saat aralıksız devam eden kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Muhabir: Mehmet Şirin Demir,Aydın Arık,Fecri Barlık,Şeyhmus Adsız

