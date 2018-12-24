'Batı istismar için DEAŞ kozunu kullanmaya devam edecek'

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, "PKK gibi Batı medyası da Kürt toplumsal tabanını konsolide ve istismar etmek için DEAŞ kozunu kullanmaya devam edecek." dedi.

ANKARA - Özcan Yıldırım

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, "PKK gibi Batı medyası da Kürt toplumsal tabanını konsolide ve istismar etmek için DEAŞ kozunu kullanmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin, bir başka terör örgütü PKK eliyle yapılmasının yanlışlığının net şekilde görüldüğünü söyledi.

Terör örgütlerinin birbirini yok etmediğini aksine bazı doğrusal ve dolaylı yollarla birbirini beslediğini belirten Ağar, PKK'nın sözde lider kadrosunun birçok kez "Bizim var olmamız, sahada etki ve nüfuzumuzu genişletip derinleştirmemiz için DEAŞ'ın var olması lazım." itirafında bulunduğunu vurguladı.

Ağar, bölücü terör örgütü PKK'nın, bir başka terör örgütü DEAŞ'ın varlığını kendi varlığını perçinlemek için gerekçe olarak kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Karşımızda DEAŞ ile mücadeleyi kendi konumunu sürdürmek için kullanan bir örgüt var. Mesela Trump'ın 'Suriye'den çekiliyoruz.' açıklamasından önce Fırat'ın orta havzasında DEAŞ'ın elinde olan yerleri aldığını açıklayan PKK, Trump'ın açıklamasından sonra 'Oranın sadece yüzde 30'unu almıştık.' demeye başladı. PKK gibi Batı medyası da Kürt toplumsal tabanını konsolide ve istismar etmek için DEAŞ kozunu kullanmaya devam edecek.

Bundan sonra Batı medyasında bu manada DEAŞ ile ilgili daha çok haberler görmeye başlayacağız."

"Devletlere ihtiyaç var, terör örgütlerine değil"

DEAŞ'ın direnç, inanç ve moral eşiğinin Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen operasyonlarla kırıldığının altını çizen Ağar, Trump'ın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un siyasi ve bürokratik uzantılarının baskılarına rağmen sahadaki bu gerçekleri gördüğünü söyledi.

Trump'ın DEAŞ ile mücadeleyi istikrar ve kuvvet üreten ülkeyle yapmak istediğini dile getiren Ağar, "(DEAŞ yoktur) diyemeyiz. DEAŞ vardır ama bununla mücadele için PKK'ya ihtiyaç yoktur. Trump, büyük bir oyunu, küçük ve kirli bir oyuncu olan PKK ile oynayamayacağını, bu kirli denklemde birileri tarafından aldatıldığını gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Ağar, "DEAŞ ile mücadelede ilkeleri, disiplinleri ve değerleri olan devletlere ihtiyaç var, terör örgütlerine değil." diyerek, son gelişmeler ışığında Trump'ın kendisine sunulan denklemlerin aksine Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamadığının net şekilde görüldüğünü sözlerine ekledi.