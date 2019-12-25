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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve sağanak uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ahmet Kaplan   | 25.12.2019
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve sağanak uyarısı

Diyarbakır

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde (20 santimetre üzeri kar kalınlığı) olacağı öngörülüyor.

Doğu illeri için yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin 1400 metre üzeri rakımlı yerlerinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Ayrıca, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinde bu gece ve yarın kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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