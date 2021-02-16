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Türkiye

Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 16.02.2021
Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Trabzon

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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