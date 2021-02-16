Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Trabzon
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığının değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.