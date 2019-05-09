Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.18
BIST 100
90,234.01
Altın
1,283.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Yunus Okur   | 09.05.2019
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bölgede, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 22, Ağrı'da 20, Ardahan'da 19, Kars ve Erzurum'da 17 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor
Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak uyarısı

Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak uyarısı
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı