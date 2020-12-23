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Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

İlhami Erkılıç,Hüseyin Yıldız,Günay Nuh,Abdullah Söylemez,Cüneyt Çelik   | 23.12.2020
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü

Erzurum

Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı. ( Beşir Kelleci - Anadolu Ajansı )

Vatandaşların, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Beyaz gelinliğini giyen kentteki tarihi mekanlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da bir süredir aralıklarla yaşanan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof kara yollarını kullanacak sürücülere zincir zorunluluğu getirildi.

Ekipler, il genelinde karla mücadele çalışması başlattı.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Ekipler, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, kentte kar yağışıyla güzel manzaralar da oluştu.

                    

Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar, sabah saatlerinde ev ve iş yerlerinin önünü kar birikintilerinden temizledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bazı duyarlı vatandaşlar da çetin kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Kars

Kars'ta da yağışlarla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Doğu Anadolu'da 4 ilde 821 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Van Çatak'ta 124, Bahçesaray'da 70, Başkale'de 22, Çaldıran'da 44, Erciş'te 12, Gürpınar'da 30, İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 60 ve Tuşba'da 5 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yoğun kardan dolayı Van - Bahçesaray kara yolunun da ulaşıma kapandığı bölgede, karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde 22 köy ve 52 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş merkez ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle merkezde 17, Hasköy'de 1, Korkut'ta 10, Bulanık'ta 55, Malazgirt'te 65 ve Varto'da 3 köy yolunun kapandığını söyledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 224 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Belediye ve Karayolları ekipleri de kaldırım ve ana caddelerde çalışma yaptı.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı öngörülüyor.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 4, Ağrı'da 2, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken ve Sarıkamış'ta 36, Konaklı'da 8 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, buzlanma, don ile sis beklendiğinden sürücüleri ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

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