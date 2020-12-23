Edirne'de 4 FETÖ zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de, haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi belirlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan ve haklarında FETÖ soruşturması bulunduğu belirlenen şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.