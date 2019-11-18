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Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Yunus Hocaoğlu   | 18.11.2019
Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı'da 10, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Iğdır'da 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 10, Kars'ta 7 derece olması bekleniyor.

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