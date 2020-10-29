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Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan Göle'de ölçüldü.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 29.10.2020
Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, yer yer de parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzurum'da 5, Iğdır'da 6, Erzincan'da 8, Tunceli'de 6, Kars'ta sıfırın altında olmak üzere 1 derece olarak kaydedildi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 27, Erzincan'da 24, Iğdır ve Ağrı'da 22, Kars ve Erzurum'da 20, Ardahan'da ise 19 derece olması bekleniyor.

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