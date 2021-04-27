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Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Selami Küçükoğlu   | 27.04.2021
Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güney ve güneydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 8, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 21, Erzurum ve Kars'ta 20, Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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