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Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Yunus Okur   | 19.05.2019
Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise kuvvetli esecek.

Hızı saatte 40-60 kilometre arasında değişen kuvvetli rüzgar beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Ardahan ve Kars'ta 24 ve Erzurum'da 22 derece olması bekleniyor.

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