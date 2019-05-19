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Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Bolu'da etkili olan sağanak, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınına neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 19.05.2019
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Bolu

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini arttırdı. Sağanak sonucu dere yataklarındaki su seviyeleri yükseldi.

Karamanlı, Boruzanlar, Küpçüler, Aşağı Soku, Yukarı Soku, Karaçayır, Aktaş, Beşkavaklar, Sümer, Yaşamkent ve Sağlık mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile bir yurtta su baskını yaşandı.

Alt geçitler ulaşıma kapandı

Bazı alt geçitler sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçitlerin ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. 

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı ev ve iş yerlerinde ise vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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