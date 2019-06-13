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Doğu Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yunus Okur   | 13.06.2019
Doğu Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

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