Doğu Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Erzurum
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.