Antalya'da hastanede patlama: 1 ölü
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.
Antalya
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.