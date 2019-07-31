Euro
6.17
Dolar
5.53
BIST 100
102,101.80
Altın
1,431.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik narkoterör operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla Lice ilçesi kırsalında operasyon yapıldı.

Hasan Namlı   | 31.07.2019
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik narkoterör operasyonu

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla narkoterör operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice kırsalında dün başlatılan, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu"nda, yasa dışı ekimi yapılan Hint kenevirleri tespit edilerek, imha ediliyor.

Operasyonda şu ana kadar yüz binlerce kök Hint keneviri tespit edilirken, kenevir sulamak amacıyla tarlalara kurulan sulama borusu ve su motoru ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Jandarma ekiplerince kentte düzenlen son 6 operasyonda 11 milyon 969 bin 628 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik narkoterör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik narkoterör operasyonu

Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aştı

'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi
'194 ülke arasında ilk 27'ye girerek meteorolojide 'Biz de varız' dedik'

'194 ülke arasında ilk 27'ye girerek meteorolojide 'Biz de varız' dedik'

'En büyük eroin operasyonu' sanıklarına 169,5 yıl hapis istemi

'En büyük eroin operasyonu' sanıklarına 169,5 yıl hapis istemi