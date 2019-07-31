Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükanıt'ın eşi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.