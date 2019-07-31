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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükanıt'ın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynur Ekiz   | 31.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükanıt'ın eşi ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Filiz Büyükanıt'tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt için Allah'tan acil şifa temennisinde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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