Diyarbakır'da polis havadan denetim yaptı
Diyarbakır polisi sokağa çıkma yasağını havadan denetledi.
Diyarbakir
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Polis Havacılık Şube ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili denetimlerine havadaki gözü olan helikopterle destek veriyor.
Yasağın başlamasının ardından kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamalar havadan destek veren helikopter ekibi, tespit ettiği şüpheli durumları aşağıdaki ekiplere anında iletiyor.
Denetimlerde kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun çok düşük seviyede olduğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.