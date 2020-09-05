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Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

Nurten Aslan   | 05.09.2020
Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vaka sayısını göz önüne bulundurarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirler almak üzere toplandı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantında salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.

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