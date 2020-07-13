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Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

Diyarbakır'da ambulansa düzenlenen saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 13.07.2020
Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahale için giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 00.40'ta Diyarbakır İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıda, doğum sancıları başlayan kadın için ambulans talep edildi.

İlçeye bağlı Kaynartepe Mahallesi 269. sokakta hasta yakınlarını bekleyen ambulansa yaklaşan bir kişi sağlık ekibine sözlü saldırıda bulundu.

Saldırgan, daha sonra, ambulansın camlarını kapatarak hasta yakınlarını beklemeye devam eden sağlık ekibine yönelik saldırısını aracın camlarını yumruklayarak sürdürdü.

Saldırgan olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği ambulansta can kaybı ve yaralanma olmadı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma ile olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Bu arada doğum sancıları başlayan hastanın, farklı bir ekip tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye naklinin sağlandığı öğrenildi.





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