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Diyarbakır'da devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Ekrem Senvar,Mehmet Sıddık Kaya,Osman Bilgin   | 19.01.2021
Diyarbakır'da devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı Fotoğraf: Ekrem Senvar/AA

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

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