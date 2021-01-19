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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Andaç Hongur   | 19.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı

İstanbul

"Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 13.30'da bu illerimize İstanbul'dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Akşam üstü 17.30'da Darüşşafaka Yönetim Kuruluyla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmi programlarımızı tamamlayacağız."

Erdoğan, mesajını "Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum." temennisiyle tamamladı.


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