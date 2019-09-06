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Diyarbakır Valiliğinden 'kayyum' iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliğinden "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Hasan Namlı   | 06.09.2019
Diyarbakır Valiliğinden 'kayyum' iddialarına yalanlama

Diyarbakir

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Diyarbakır Valiliğine gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek bazı evrakların paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasa'nın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."

Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgelerin spekülasyona yol açacak şekilde yayınlandığı belirtilen açıklamada, "Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar İle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

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