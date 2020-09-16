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Türkiye

Diyarbakır surları kaçak yapılardan arındırılıyor

Diyarbakır'da tarihi surlarının çevresindeki sur koruma bandı içerisinde kalan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan 41 yapının yıkımı başladı.

Ahmet Kaplan   | 16.09.2020
Diyarbakır surları kaçak yapılardan arındırılıyor Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Diyarbakır'da tarihi surlarının çevresindeki sur koruma bandı içerisinde kalan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan 41 yapının yıkımı başladı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi surları, UNESCO tarafından "İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari, teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek" olması nedeniyle dünya kültür mirası olarak 2015 yılında tescillendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca sağlanan ödeneklerle 2019'da hazırlanan burçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve raporları Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulundan onay aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, nitelikli anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restorasyonu 10 Ağustos'ta başladı.

41 yapı yıkılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki 41 yapıyı kamulaştırdı.

Kamulaştırma işlemi tamamlanan yapıların yıkımı da başladı.

Surlara bitişik olan yapıların yıkılması ile üzerindeki görkemli kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının tüm ihtişamı yeniden ortaya çıkarılacak.

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