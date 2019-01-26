Dışişlerinden 'Uluslararası Holokost Anma Günü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemiz, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, İslamofobi ve her türlü aşırılığın engellenmesi için çaba göstermeye devam edecektir." açıklaması yaptı.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, İslamofobi ve her türlü aşırılığın engellenmesi için çaba göstermeye devam edeceği bildirildi.

Bakanlık, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu kararla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kasım 2005'te Uluslararası Holokost Günü olarak kabul ettiği 27 Ocak dolayısıyla açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistemli bir şekilde vahşice katledilen 6 milyondan fazla masum insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bu korkunç felaketten kaçanlara yardım elini uzatan Türk diplomatlarını minnetle hatırlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde 24 Ocak'ta düzenlenen Holokost kurbanlarını anma törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in yanı sıra öğrenci, akademisyen, diplomasi çevrelerinden geniş katılım gösterildiği hatırlatılan açıklamada, tarihte benzeri bulunmayan Holokost'tan dersler çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irkçılığın ve farklılıklara duyulan nefretin sonucu vuku bulan Holokost'a rağmen antisemitizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobi'nin dünyada artış göstermesinin kaygı verici olduğu" belirtildi.

Küresel istikrara tehdit teşkil eden bu nefret temelli sınamalarla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Tarihte Nazi rejimi mağduru, bilim insanları dahil yüzlerce Yahudi'ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Ülkemiz, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, İslamofobi ve her türlü aşırılığın engellenmesi için çaba göstermeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, Holokost'un tüm boyutlarıyla araştırılması, mağdurlarının layıkıyla anılması ve yeni nesillere öğretilmesi amacıyla kurulmuş Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA) faaliyetlerine 2008 yılından bu yana Türkiye'nin gözlemci statüsünde katıldığı kaydedildi.

Muhabir: Enes Canlı