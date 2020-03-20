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Dışişlerinden Mali'de askeri kampı hedef alan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin kuzeyindeki Gao Bölgesi'nde bir askeri kampı hedef alan ve çok sayıda askerin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 20.03.2020
Dışişlerinden Mali'de askeri kampı hedef alan terör saldırısına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mali'nin kuzeyinde Gao Bölgesi'ndeki Tarkint kentinde, orduya ait bir noktaya terör unsurlarınca düzenlenen saldırıda 29 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı.

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