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Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam, Tevfik Durul   | 28.02.2020
Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı açıklaması

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." dedi.

Aksoy, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İdlip’de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır" ifadesini kullanan Aksoy, Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu gelişmelerin Türkiye'deki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.

Aksoy, bu gelişmelerden duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

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