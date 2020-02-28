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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

Lale Köklü Karagöz   | 28.02.2020
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Yaylalı - Anadolu Ajansı

Hatay

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Vali Rahmi Doğan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Hatay Devlet Hastanesine geçen Bakan Pekcan, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bakan Pekcan, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

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