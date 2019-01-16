Dışişleri Bakanlığından Münbiç'deki terör eylemine kınama

ANKARA

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Münbiç şehir merkezinde bugün vuku bulan bombalı saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Türkiye, Münbiç Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesi yapıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıklamıştı.

Muhabir: Tevfik Durul