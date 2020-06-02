Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve normalleşme süreci hakkında görüştü.
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