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Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi

Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ile vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Gülsem Adam   | 02.06.2020
Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi Fotoğraf: Tahsin Küçükkaraca/AA

Antalya

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile geçici olarak girişe kapatılan kent genelindeki sahil ve plajlarda, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen döneme girilmesiyle yoğunluk başladı.

Konyaaltı ve Lara sahillerinde maske takan ve sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu. Kıyıda gezinti yapanların yanı sıra denize girenler oldu. Bazı vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği bazılarını ise bisiklete bindiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı.

Sahilde yürüyüş yapanlardan Yaşar Karakoç, salgın nedeniyle uzun süredir dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Deniz havasını çok özlediklerini belirten Karakoç, "Şimdi sahilde yürüyüş yapıyoruz. Şimdilik denize girmiyoruz ama yine de mutluyuz. Dünyanın sayılı sahillerinden Konyaaltı'nda yürüyüş yapmak bile bize yetiyor." dedi

Köpeğini gezdiren Görkem Erdem ise Antalya'nın deniz, güneş ve sahiliyle ünlü bir şehir olduğunu dile getirdi.

Erdem, kısıtlama sürecinde ayrı kaldıkları bu güzelliğe yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını anlattı.

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